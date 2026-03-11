Форма поиска по сайту

11 марта, 16:20

Шоу-бизнес

Актер из "Ворониных" Дужников рассказал о секретах похудения

Фото: телеграм-канал "Стас Дужников - официальный канал актера"

Актер Станислав Дужников, известный по роли Лени в сериале "Воронины", поделился с изданием "СтарХит" секретами похудения.

Он отметил, что снижает вес с помощью физической активности и диет. Актер добавил, что старается строго не ограничивать себя в еде и не отказывается совсем от конкретных продуктов. По словам актера, он ест все, но понемногу, и его порции должны помещаться "в ладошку".

"Пять раз в день с интервалом в три часа между приемами пищи. Калории сам не считаю, но если кому-то хочется, то пусть считают на здоровье", – отметил артист.

В июне Дужникову провели операцию, в ходе которой уменьшили объем желудка для борьбы с лишним весом. Хирургическое вмешательство длилось три часа. По информации СМИ, у актера диагностировано морбидное ожирение третьей степени и сахарный диабет второго типа.

Кроме роли Лени в "Ворониных", Дужников снимался в таких проектах, как "ДМБ", "Каменская", "Дальнобойщики" и многих других.

Ранее телеведущая Ольга Орлова рассказала, что похудела на 7 килограммов. Она призналась, что не любит спорт и не может заставить себя заниматься и что ей проще придерживаться строгой диеты. При этом она указала, что давно приняла себя и не комплексует, однако иногда корректирует фигуру и свой образ жизни.

