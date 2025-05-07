Семенович сравнила себя с Дюймовочкой после похудения на 7 кг

Фото: Агентство "Москва"/Артур Новосильцев

Российская певица, актриса и телеведущая Анна Семенович сравнила себя с Дюймовочкой после того, как похудела на 7 килограммов. Об этом сообщает "Радио 1" со ссылкой на публикацию артистки в соцсетях.

Сейчас, по словам певицы, она чувствует себя отлично в новом весе. Семенович призналась, что добилась такого результата с помощью специального препарата.

Однако исполнительница посоветовала фанатам не заниматься самолечением и консультироваться со специалистами перед приемом любых медикаментов.

Ранее телеведущая Алена Водонаева рассказала, что набрала 2 килограмма за последние 2 месяца. По ее словам, это произошло из-за диеты, связанной со сложным лечением зубов. В связи с этим она пока не может употреблять мясо и твердую пищу, а ест творог, пюре и крем-супы.

До этого телеведущая и певица Ольга Орлова рассказала, что быстро худеет из-за болезни. По ее словам, она сбросила уже 3 килограмма. При этом артистка ничего не исключала из рациона целенаправленно, отметив, что просто стала очень мало есть. Она уточнила, что за день могла съесть лишь бутерброд, киви и йогурт.

