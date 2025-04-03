Шеф-повар Константин Ивлев рассказал, как поддерживает себя в форме

Фото: Москва 24/Юлия Иванко

Российский шеф-повар, ресторатор и телеведущий Константин Ивлев рассказал в беседе с "Леди Mail", как поддерживает форму после похудения на 30 килограммов.

"Следую правилу: "Только секс и пофигизм укрепляют организм", – заявил телеведущий, признав, что ему нравится то, в какой форме он сейчас находится.

Ивлев указал на свою большую занятость, которой раньше мешали лишние килограммы. Он объяснил, что не мог быстро разбираться с делами, так как постоянно уставал. После похудения телеведущий заметил, что стал более продуктивным. Теперь он следит за своим питанием, чтобы держать себя в форме.

При этом шеф-повар рассказал, что может съесть вредную пищу, но при условии, что после этого он на протяжении трех дней отказывается от вторых блюд на ужин и ест суп.

Кроме того, Ивлев заявил о желании заняться плаванием. Однако, по его словам, это произойдет лишь после того, как он построит дом, на территории которого будет большой бассейн.

Ранее российская гимнастка и телеведущая Ляйсан Утяшева рассказала, что у нее есть список продуктов, которые она не употребляет. Спортсменка на протяжении долгого времени ест лишь два раза в день. Кроме того, она указала, что старается прислушиваться к сигналам организма.

