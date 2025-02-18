Певица Ольга Орлова призналась, что быстро худеет из-за болезни

Фото: ТАСС/Елизавета Клементьева

Телеведущая и певица Ольга Орлова рассказала, что быстро худеет на фоне болезни. Об этом сообщает "Газета.ру" со ссылкой на личный блог знаменитости.

"Я сильно заболела. Держалась до последнего. Все домашние переболели уже. Думала, пронесет, но нет. Я из-за болезни очень мало ем", – поделилась артистка с подписчиками.

По ее словам, к настоящему моменту она уже потеряла три килограмма. При этом она ничего не исключала из рациона целенаправленно, подчеркнула певица, отметив, что просто стала очень мало есть. По ее словам, за день она съела только один бутерброд, два киви и йогурт.

При этом ранее Орлова заявляла, что хотела избавиться от лишних килограммов после отдыха на Мальдивах, но не собиралась делать это таким способом. Телеведущая утверждала, что давно приняла себя и не испытывает комплексов, однако время от времени корректирует фигуру и свой образ жизни.

Певица также признавалась, что ей не нравится спорт и ей не удается заставить себя выполнять тренировки, даже на фоне их эффективности. Орлова утверждала, что для нее проще соблюдать жесткую диету, чем ходить в зал. Тем не менее некоторое время назад телеведущая все же решила попробовать заниматься йогой, однако была не уверена, что "ее настроя хватит надолго".

Ранее актриса Светлана Пермякова поделилась результатами своего похудения, которое длилось полтора месяца. В соцсетях артистка рассказала, что ей удалось избавиться от 8 килограммов.

