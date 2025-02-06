Утяшева рассказала, какие продукты у нее под запретом

Фото: Агентство "Москва"/Ярослав Чингаев

Российская гимнастка и телеведущая Ляйсан Утяшева призналась, что у нее есть список продуктов, которые находятся под запретом. Об этом пишет "Газета.ру".

"К еде во многом я отношусь как к лекарству. Для наслаждения и сладости иногда могу выпить вкусный черный кофе с фиником (а он еще и энергии прибавляет). Стоп-продукты: сладкая газированная вода, чипсы, картошка фри, хот-доги, сосиски, докторская колбаса, майонез, йогурты сладкие и так далее", – рассказала она.

Также Утяшева отметила, что старается прислушиваться к сигналам организма. Спортсменка давно придерживается двухразового питания. Она предпочитает плотно обедать и завтракать: суп, салат и горячее. Тогда, по ее словам, вечером она не нуждается в "серьезной еде".

Последний прием пищи должен быть до 19:00, считает Утяшева. При этом ужин, если он есть, не должен быть тяжелым, тогда на утро не будет отеков, объяснила она. Телеведущая призналась, что у нее есть предрасположенность к отекам и поэтому иногда ей приходится ложиться спать голодной.

Утяшева отказалась от сахара после вторых родов из-за лишнего веса. Она вспоминает, что тогда это помогло ей сбросить 12 килограммов и побороть бессонницу. Спортсменка взяла за привычку готовить сама и часто отказывается от еды из ресторанов. Однако, по словам Утяшевой, иногда она может позволить себе "запрещенку".

Овощи, фрукты и белковые продукты помогут побороть тягу к сладкому, рассказала ранее врач-диетолог Дарья Русакова. По ее словам, сахар и сладкие продукты серьезно вредят организму, а также не содержат витаминов. За счет большого количества пищевых волокон в овощах и фруктах глюкоза из них усваивается более плавно и равномерно, отметила эксперт.

