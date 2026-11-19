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По итогам встречи с Владимиром Путиным может получиться "много замечательного". Об этом заявил президент США Дональд Трамп на полях саммита АТЭС в китайском Шэньчжэне.

Глава Белого дома уточнил, что с нетерпением ожидает продуктивного разговора с российским лидером. Кроме того, Трамп подчеркнул, что его контакты с президентом России, которые продолжаются на протяжении многих лет, в перспективе могут привести к положительным результатам.

По мнению американского лидера, у него отличные отношения с Путиным. Трамп также назвал его своим другом и заявил, что рад видеть.

Встреча глав государств началась в Шэньчжэне 19 ноября. Переговоры проходят в Центре международных обменов на полях саммита АТЭС. Перед беседой лидеры приняли участие в пленарном заседании форума.

Позже в этот же день должна пройти первая трехсторонняя встреча Путина, Трампа и председателя КНР Си Цзиньпина. Переговоры состоятся в государственной резиденции "Цилинь Шаньчжуан".

Одной из возможных тем встречи может стать ядерное разоружение. Трамп допустил проведение инспекций в России, США и Китае в рамках возможного сокращения ядерных арсеналов.