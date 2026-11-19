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28 учеников и четверо сотрудников школы № 3 в Петропавловске-Камчатском обратились за медицинской помощью с признаками острой кишечной инфекции. Об этом сообщила пресс-служба Следственного управления СК РФ по Камчатскому краю в MAX.

По данным ведомства, пострадавшие поступили в больницу 13 ноября. Однако госпитализация им не потребовалась, была оказана амбулаторная помощь.

Региональная прокуратура уточнила, что управление Роспотребнадзора ведет санитарно-эпидемиологическое расследование с того дня. Школе и медучреждению выдали предписания о дополнительных профилактических мерах, включая дезинфекцию и наблюдение за контактными.

При этом источник инфекции и пути ее передачи пока не раскрыты. Учебное заведение закрыто на карантин с 18 ноября, учащихся перевели на дистанционное обучение. О сроках окончания карантина не сообщается.

СК РФ начал проверку по факту произошедшего. По ее результатам будет принято процессуальное решение.

Ранее сообщалось, что по меньшей мере 17 детей заразились кишечной инфекцией в детском развлекательном центре "Космолэнд" в ямальском Салехарде. В результате там провели проверки и обнаружили грубые нарушения требований санитарного законодательства технических регламентов при оказании услуг общественного питания и детских развлекательных площадок.

В Роспотребнадзоре уточнили, что у всех работников отсутствовали медкнижки, в помещениях была антисанитария, а также отсутствовали производственный контроль и товарно-сопроводительные документы на продукцию, не проводилась дезинфекция. Кроме того, в ходе проверки зафиксировано, что вода из кулеров не соответствовала микробиологическим показателям безопасности.