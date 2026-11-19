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Абу-Даби является подходящей площадкой для переговоров по урегулированию конфликта на Украине, поскольку устраивает всех участников процесса. Поэтому обсуждать альтернативные места проведения встреч сейчас нет необходимости, заявил ТАСС научный директор Фонда развития и поддержки международного дискуссионного клуба "Валдай" Федор Лукьянов.

Ранее итальянская газета La Repubblica сообщила, что лидеры Евросоюза хотят не только добиться участия в переговорах, но и перенести их на европейскую территорию. Среди возможных вариантов издание назвало Женеву, Норвегию и европейскую часть Турции.

Лукьянов считает, что попытки связать подключение европейских представителей к переговорам с переносом площадки не принесут пользы. По его мнению, такие инициативы лишь осложнят обсуждение вопроса о расширении состава участников.

Эксперт подчеркнул, что единственным целесообразным изменением могло бы стать преобразование трехстороннего формата в четырехсторонний. Такой вариант, по его оценке, отвечал бы интересам общей европейской безопасности.

Ранее сообщалось, что Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин на переговорах в Шэньчжэне затронули тему урегулирования украинского конфликта. Переговоры лидеров прошли в рамках саммита Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества.