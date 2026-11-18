18 ноября, 23:03Происшествия
Движение на МКАД в районе Сколковского шоссе затруднено из-за аварии
Фото: Москва 24/Антон Великжанин
На 53-м километре МКАД произошло ДТП в районе развязки со Сколковским шоссе. Из-за аварии движение по внутренней стороне кольцевой автодороги затруднено, сообщила пресс-служба департамента транспорта Москвы.
Столкновение произошло в районе съезда № 53. На месте работают оперативные службы.
Обстоятельства аварии пока выясняются. Информация о возможных пострадавших уточняется.
Водителям рекомендуют заранее выбирать пути объезда участка, где произошло ДТП.
Ранее легковой автомобиль Renault загорелся при выезде с заправки на внешней стороне МКАД в Дмитровском районе. Инцидент произошел на 81-м километре магистрали, никто не пострадал.