Фото: Москва 24/Антон Великжанин

На 53-м километре МКАД произошло ДТП в районе развязки со Сколковским шоссе. Из-за аварии движение по внутренней стороне кольцевой автодороги затруднено, сообщила пресс-служба департамента транспорта Москвы.

Столкновение произошло в районе съезда № 53. На месте работают оперативные службы.

Обстоятельства аварии пока выясняются. Информация о возможных пострадавших уточняется.

Водителям рекомендуют заранее выбирать пути объезда участка, где произошло ДТП.

Ранее легковой автомобиль Renault загорелся при выезде с заправки на внешней стороне МКАД в Дмитровском районе. Инцидент произошел на 81-м километре магистрали, никто не пострадал.