Фото: Агентство "Москва"/Сергей Киселев

Х Медиафорум этнических и региональных СМИ состоится 23 ноября в Общественной палате Российской Федерации. Об этом сообщила пресс-служба департамента национальной политики и межрегиональных связей Москвы.

Темой мероприятия в этом году станет "Единство народов России: вызовы, традиции, развитие". Участников ждут три тематические секции:

"Русский код как основа российской идентичности";

"Народные традиции в креативных индустриях";

"Медиа для молодых: чем привлечь поколения "зет" и "альфа".

В 2026 году форум снова проведут в двух форматах – офлайн и онлайн.

"К участию в дискуссиях приглашаются журналисты федеральных, региональных и этнических СМИ, активисты национально-культурных организаций, представители власти и бизнеса", – сказал руководитель столичного департамента национальной политики и межрегиональных связей Виталий Сучков.

Чтобы предложить тему выступления, участвовать в дискуссиях очно или задать вопросы спикерам онлайн, следует зарегистрироваться на официальной странице форума и заполнить форму. Количество мест на площадке ограничено.

Онлайн-трансляция будет открыта для всех желающих на ресурсах Гильдии межэтнической журналистики.

Ранее сообщалось, что 16 и 17 декабря в столице состоится четвертый международный форум Meet Global MICE Congress. Принять участие могут представители делового туризма из России, Китая, Индии, Малайзии и других стран. В программу войдут 25 сессий, обсуждений и тренингов.

