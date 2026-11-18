18 ноября, 19:15Город
Медиафорум этнических и региональных СМИ пройдет в Общественной палате России 23 ноября
Фото: Агентство "Москва"/Сергей Киселев
Х Медиафорум этнических и региональных СМИ состоится 23 ноября в Общественной палате Российской Федерации. Об этом сообщила пресс-служба департамента национальной политики и межрегиональных связей Москвы.
Темой мероприятия в этом году станет "Единство народов России: вызовы, традиции, развитие". Участников ждут три тематические секции:
- "Русский код как основа российской идентичности";
- "Народные традиции в креативных индустриях";
- "Медиа для молодых: чем привлечь поколения "зет" и "альфа".
В 2026 году форум снова проведут в двух форматах – офлайн и онлайн.
"К участию в дискуссиях приглашаются журналисты федеральных, региональных и этнических СМИ, активисты национально-культурных организаций, представители власти и бизнеса", – сказал руководитель столичного департамента национальной политики и межрегиональных связей Виталий Сучков.
Чтобы предложить тему выступления, участвовать в дискуссиях очно или задать вопросы спикерам онлайн, следует зарегистрироваться на официальной странице форума и заполнить форму. Количество мест на площадке ограничено.
Онлайн-трансляция будет открыта для всех желающих на ресурсах Гильдии межэтнической журналистики.
Ранее сообщалось, что 16 и 17 декабря в столице состоится четвертый международный форум Meet Global MICE Congress. Принять участие могут представители делового туризма из России, Китая, Индии, Малайзии и других стран. В программу войдут 25 сессий, обсуждений и тренингов.