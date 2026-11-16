Фото: пресс-служба департамента здравоохранения города Москвы

Бесплатную программу, посвященную заботе о ментальном здоровье, организуют в столице в преддверии Дня психолога. Горожан ждут лекции, мастер-классы, тренинги и индивидуальные консультации специалистов, сообщила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

"Философия здорового долголетия, которую мы развиваем в Москве, предполагает, что вся городская среда помогает человеку сохранять здоровье, активность и интерес к жизни на долгие годы. Неотъемлемая часть этого подхода – забота о ментальном здоровье", – отметила заммэра.

По ее словам, важно понимать свое эмоциональное состояние, справляться с повседневным напряжением и своевременно обращаться за профессиональной поддержкой. Программа пройдет в готовящемся к открытию центре ментального здоровья на Трубной улице и общественном центре "Благосфера".

С 19 по 22 ноября в центре на Трубной улице проведут более 80 мастер-классов и тренингов. Участники смогут познакомиться с разными подходами в психотерапии и поработать со специалистами над такими состояниями, как тревожность, панические атаки, депрессивные переживания и повышенная утомляемость.

Также посетителям расскажут о современных методах помощи, которые применяют в центре. Среди них – биологическая обратная связь, терапия виртуальной реальностью, транскраниальная магнитная стимуляция и нормобарическая гипокситерапия. В отдельной зоне нейрофитнеса гости смогут с помощью гарнитуры NeuroPlay проверить, насколько эффективно их мозг переключается между расслаблением и концентрацией.

Еще одной площадкой станет "Благосфера", где с 20 по 22 ноября пройдет XIV городской фестиваль ментального здоровья "Psyfest 2026: осеннее обострение". В программу включили более 130 мероприятий: мастер-классы, психологические тренинги, интерактивные семинары и занятия по арт-терапии.

Их проведут специалисты медицинских организаций столичного департамента здравоохранения, факультета психологии МГУ имени М. В. Ломоносова и Московского отделения Российского Красного Креста. Посетители фестиваля также смогут анонимно получить индивидуальную консультацию психолога, психиатра или психотерапевта.

Ранее академик РАН, зампрезидента Российской академии образования Геннадий Онищенко сообщил, что здоровый образ жизни, правильное питание и прием витаминов помогут россиянам избежать осенней депрессии. На общее состояние человека, по его словам, может негативно влиять отсутствие полноценного отдыха.