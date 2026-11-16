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Движение транспорта в Киеве 16 ноября затруднено из-за масштабных заторов. Об этом сообщает RT со ссылкой на украинские СМИ.

Как напомнили журналисты, в городе с ограничениями работают Северный и Южный мосты.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский пожаловался на сложную обстановку в Запорожье и Днепропетровской области после ударов российских военных. По его словам, с начала сентября эти территории, а также столичный регион подвергались ударам по энергетическим объектам.

Он уточнил, что больше всего ударов по энергообъектам пришлось на Днепропетровскую область. Второе место по этому показателю заняли Киев и Киевская область.