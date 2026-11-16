Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Октябрьская железная дорога (ОЖД) завершила подготовку инфраструктуры к работе в зимний период. Об этом сообщила пресс-служба магистрали в своем канале в мессенджере MAX.

"Для обеспечения стабильной работы в зимний период 2026–2027 годов на Октябрьской железной дороге с июня по октябрь провели ремонт почти 2 120 километров железнодорожного пути, свыше 2 000 стрелочных переводов", – говорится в публикации.

Для реализации данного плана использовали высокопроизводительные путевые машины. В частности, спецтехника выполняла выправку и рихтовку пути, а также подбивку и уплотнение балластного слоя. При этом современные машины оснащены микропроцессорными системами, позволяющими сокращать время ремонта, повышать его качество и точность работ.

Кроме того, при помощи рельсошлифовального поезда была проведена полировка свыше 2 450 километров рельсов и 11 377 стрелочных переводов. Данная мера требуется для продления срока службы колесных пар, безопасности движения поездов и снижения уровня шума при движении составов.

"Выровняли 2 085 рельсовых стыков с помощью алюминотермитной сварки. Заменили на новые 136 стрелочных переводов. Проверили и подготовили к бесперебойной работе в условиях снегопадов и ледяных дождей свыше 13 357 устройств пневмообдувки, электрообогрева и устройств автоматической обдувки стрелок", – добавили в ОЖД.

В пресс-службе магистрали подчеркнули, что для оперативной уборки и вывоза снега с железнодорожных объектов подготовили свыше 120 различных снегоуборочных и снегоочистительных машин.

Ранее Московская железная дорога (МЖД) сформировала парк машин для борьбы со снегопадами в предстоящий зимний сезон. Специалисты подготовили 68 снегоуборочных и 37 пневмоочистительных машин, 17 самоходных снегоуборочных поездов, а также постоянный резерв топлива, смазочных материалов, запасных частей и агрегатов.