16 ноября, 10:33Происшествия
ДТП с участием автобуса произошло на Коровинском шоссе в Москве
Фото: телеграм-канал "112"
Автоавария с участием автобуса коммерческого перевозчика произошла на Коровинском шоссе на севере столицы. Об этом Агентству "Москва" заявили в пресс-службе ГКУ "Организатор перевозок".
"Сегодня (16 ноября 2026 года. – Прим. ред.) около 08:10 на Коровинском шоссе у дома 35, строения 1, произошло ДТП с участием автобуса маршрута № 673 коммерческого перевозчика ООО "Трансавтолиз", – рассказали в пресс-службе.
Подробности произошедшего устанавливают сотрудники Госавтоинспекции.
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