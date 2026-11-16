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Автоавария с участием автобуса коммерческого перевозчика произошла на Коровинском шоссе на севере столицы. Об этом Агентству "Москва" заявили в пресс-службе ГКУ "Организатор перевозок".

"Сегодня (16 ноября 2026 года. – Прим. ред.) около 08:10 на Коровинском шоссе у дома 35, строения 1, произошло ДТП с участием автобуса маршрута № 673 коммерческого перевозчика ООО "Трансавтолиз", – рассказали в пресс-службе.

Подробности произошедшего устанавливают сотрудники Госавтоинспекции.

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