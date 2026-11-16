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Традиционное застолье в новогоднюю ночь можно заменить прогулками и активными играми на свежем воздухе. Об этом изданию "Абзац" рассказала диетолог Римма Мойсенко.

По ее словам, движение и новые впечатления помогут организму избежать переедания. Врач рекомендует заранее придумать развлечения, которые позволят много двигаться и создадут праздничную атмосферу.

"Очень хорошо, если вместе с друзьями организовать активные мероприятия, пусть даже катание на санках или лыжах, потому что все парки будут открыты и будут принимать гостей. Можно встретиться на даче и опять же придумать различные веселые зимние затеи на улице", – пояснила Мойсенко.

Кроме того, диетолог посоветовала отказаться от многочасового сидения за столом с майонезными салатами в пользу легкого фуршета. На небольшой стол можно выставить фруктовые, овощные или мясные нарезки. При этом важно полноценно поужинать за три-четыре часа до полуночи, чтобы ночью не "набрасываться" на еду от сильного голода, добавила специалист.

Ранее научный исследователь Алена Борьессон заявила, что после интенсивного общения с семьей за новогодним столом человек может почувствовать себя полностью опустошенным. По ее словам, человек не обязан продолжать неприятный для себя разговор. Прогулки, медитация и другие занятия помогут восстановиться и вернуться в привычный ритм после общения с родственниками.