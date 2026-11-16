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В австралийском Перте двое посетителей парка Лэнгли застряли в кабине колеса обозрения SkyVista Observation Wheel на высоте 36 метров. Произошло это потому, что сотрудники их просто там забыли, сообщил телеканал 9News.

Отмечается, что в прошедшие выходные оператор аттракциона ушел до официального закрытия, выключив подсветку. Посетители остались в темноте на самой верхней точке колеса.

"Они оплатили поездку на аттракционе. Они видели, как оператор покинул территорию, и с тех пор остаются там", – следует из записи переговоров экстренных служб, которую приводит телеканал.

Посетители пытались привлечь внимание прохожих фонариком телефона, но это не помогло. Тогда они позвонили по номеру экстренной помощи. Спустя примерно два часа сотрудники аттракциона вернулись и спустили пассажиров на землю.

Владельцы колеса обозрения заявили, что сожалеют о случившемся. Они начали внутреннюю проверку для предотвращения подобных инцидентов.

Ранее в Джорджии посетитель парка развлечений Six Flags погиб после падения с американских горок. Инцидент произошел на аттракционе "Голиаф", высота которого достигает почти 61 метра. Во время поездки, которая длится 210 секунд, скорость горок развивается до 112 километров в час.

По предварительным данным, мужчина выпал из сиденья на высоте, несколько раз ударился о металлические конструкции и упал на землю. Спасти его не удалось. Травмы получили еще несколько посетителей.

