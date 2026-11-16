Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

В Москве из-за гололедицы в ночь на среду, 18 ноября, объявлен желтый уровень погодной опасности. Об этом сообщил Гидрометцентр РФ.

"Период предупреждения – с 21:00 17 ноября до 09:00 18 ноября", – сказано в сообщении.

Аналогичное предупреждение будет действовать и в Подмосковье.

На этой неделе в Центральной России ожидается необычно теплая для ноября погода, температурный фон будет напоминать март или апрель, несмотря на наступление климатической зимы.

По словам ведущего специалиста центра погоды "Фобос" Евгения Тишковца, потепление принесут западные воздушные потоки, которые перемещают через Европу теплые воздушные массы из Атлантики. На их формирование влияет Гольфстрим.

