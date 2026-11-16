Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

БПЛА уничтожили над несколькими муниципальными округами Калужской области, а также на окраине регионального центра. Об этом сообщил губернатор Владислав Шапша в мессенджере MAX.

По предварительным данным, в результате атаки никто не пострадал, разрушений инфраструктуры нет.

Всего силы ПВО перехватили 44 беспилотника. Атаке подверглись территории Боровского, Жуковского, Кировского, Малоярославецкого и Сухиничского муниципальных округов. Кроме того, беспилотники уничтожили на окраине Калуги. На местах падения обломков работают оперативные группы.

Также в ночь на 16 ноября беспилотники пытались прорваться к Москве. Как ранее сообщил Сергей Собянин, силы ПВО сбили на подлете к столице 57 БПЛА.