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Лидеры России, Китая и США соберутся для обсуждения международной повестки на полях саммита Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества. Переговоры Владимира Путина, Си Цзиньпина и Дональда Трампа запланированы на 19 ноября в китайском Шэньчжэне. Об этом сообщил МИД КНР.

В китайском внешнеполитическом ведомстве уточнили, что беседа пройдет в трехстороннем формате. Встречу организует председатель КНР, который примет российского и американского лидеров.

Проведение переговоров также подтвердил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Ранее Трамп заявлял, что участники переговоров намерены обсудить широкий круг вопросов, в том числе денуклеаризацию. В МИД России, в свою очередь, отмечали, что Москва рассчитывает включить в повестку целый ряд тем.