02:18Мэр Москвы
Собянин: силы ПВО сбили еще шесть БПЛА, летевших на Москву
Фото: телеграм-канал "Минобороны России"
Еще шесть беспилотников, направлявшихся в сторону Москвы, уничтожили силы ПВО Минобороны. Об этом в MAX сообщил Сергей Собянин.
На местах падения обломков работают специалисты экстренных служб.
Ранее мэр сообщил о ликвидации 26 БПЛА. Таким образом, с начала суток 16 ноября общее количество сбитых беспилотников увеличилось до 32.
В связи с атакой аэропорт Шереметьево временно ограничил прием и отправку самолетов. Обслуживание рейсов ведется по согласованию с соответствующими органами. Такие же ограничения ранее ввели в аэропорту Внуково.