Аэропорт Внуково перешел на обслуживание рейсов по согласованию

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Аэропорт Внуково принимает и отправляет рейсы по согласованию с соответствующими органами. Об этом сообщила пресс-служба Росавиации.

Как указало ведомство, что меры приняты в связи с введением временных ограничений на использование воздушного пространства в районе гавани. Они необходимы для обеспечения безопасности полетов.

Росавиация также подчеркнула, что возможны корректировки в расписании рейсов. Их статус пассажиры могут уточнить с помощью онлайн-табло аэропорта.

Ранее российские авиакомпании перешли на зимнее расписание полетов и расширили маршрутную сеть. Зимний график будет действовать до последней субботы марта 2027 года. В этот период пассажирам станут доступны дополнительные маршруты как внутри России, так и за рубежом.

В общей сложности группа "Аэрофлот" сформировала сеть из 282 маршрутов. Из них 46 ведут в 18 зарубежных стран.

