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15 ноября, 18:48

Экономика

Минфин не поддержал налог на сверхдоходы для банков, МФО и букмекеров

Фото: Москва 24/Роман Балаев

Минфин России выступил против идеи установить налогообложение сверхдоходов для банков, микрофинансовых организаций (МФО) и организаторов азартных игр. Об этом заявил статс-секретарь – заместитель министра финансов Алексей Сазанов в ходе заседания комитета Госдумы по бюджету и налогам.

По его словам, включение этих категорий в законопроект не соответствует его предмету. Документ направлен на изъятие конъюнктурных доходов, полученных из-за изменения цен на мировых рынках на добытые полезные ископаемые и полезные компоненты. Перечисленные виды деятельности не связаны с добычей полезных ископаемых, поэтому поправки не могут быть поддержаны.

Замминистра также напомнил, что налогообложение организаторов азартных игр скорректировали не так давно. Их сделали плательщиками налога на прибыль и изменили порядок налогообложения доходов от игорной деятельности, что уже учитывает специфику этого бизнеса.

Ранее спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин заявил, что Госдума поддержит инициативу Счетной палаты России о повышении налоговой ставки при добыче золота в случае введения налога на сверхдоходы. Он также выступил за отмену льготной ставки налога на добавленную стоимость (НДС) для устриц и других деликатесов, так как они не являются детским питанием.

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