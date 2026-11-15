Один человек пострадал при пожаре в квартире на востоке Москвы

Фото: телеграм-канал "Агентство "Москва"

Один человек пострадал при пожаре в квартире жилого дома на востоке столицы, еще трое спасены. Об этом ТАСС сообщили в ГУ МЧС России по Москве.

Возгорание произошло по адресу улица Халтуринская, дом 18. Там в одной из квартир пламя охватило мебель и вещи.

Прибывшие на место огнеборцы ликвидировали огонь. Три человека были эвакуированы с помощью спасательных устройств.

Ранее пожар возник на стройке жилого комплекса "Слава" недалеко от станции метро "Белорусская" на севере Москвы. Пожарным удалось потушить пламя.

До этого возгорание произошло на складе горюче-смазочных материалов в деревне Кузяево Раменского округа. Тушение осложняла высокая пожарная нагрузка, также огонь повредил несколько автомобилей. Позднее пламя ликвидировали.

