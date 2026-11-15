Болсонару заявил, что намерен остаться жить в США

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Бывший кандидат в президенты Бразилии Флавиу Болсонару планирует остаться жить в США и урегулировать свой иммиграционный статус в стране. Об этом он сказал изданию Epoch Times.

"Я останусь здесь, в Соединенных Штатах, я урегулирую свой иммиграционный статус, я продолжу работать на благо моей Бразилии отсюда, из Америки", – указал он.

После поражения в президентских выборах Болсонару пересек аргентинскую границу. Оттуда он вылетел частным самолетом в США, сделав промежуточную остановку в Эквадоре.

Отъезд произошел после решения судьи Верховного суда Бразилии Алешандри ди Мораиса. Тот постановил изъять у Болсонару паспорта и запретил ему покидать страну в рамках расследования дела об отмывании денег.

Второй тур президентских выборов в Бразилии состоялся 25 октября. По официальным данным избиркома, Луис Инасиу Лула да Силва получил 51,79% голосов, а Болсонару – 48,21%.

