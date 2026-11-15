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15 ноября, 15:48

Спорт

Московское "Динамо" одержало вторую победу после отстранения главного тренера

Фото: Агентство "Москва"/Дмитрий Белицкий

Московское "Динамо" обыграло новосибирскую "Сибирь" со счетом 3:1 в гостевом матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Для бело-голубых эта победа стала второй подряд после временного отстранения главного тренера Леонида Тамбиева.

В составе москвичей шайбы забросили Максим Летунов на девятой минуте, Артем Блажиевский на десятой и Павел Шэн на 20-й. У хозяев единственный гол на 24-й минуте забил Егор Аланов. После первого периода, который завершился со счетом 3:0 в пользу гостей, вратаря "Сибири" Михаила Бердина сменил Антон Красоткин.

После 28 игр москвичи набрали 29 очков и занимают седьмое место в Западной конференции. "Сибирь" с 22 очками после 27 матчей располагается на последней, 11-й позиции Восточной конференции.

Следующие матчи команды проведут 17 ноября. "Динамо" сыграет на выезде с казанским "Ак Барсом", а "Сибирь" примет челябинский "Трактор".

"Динамо" отстранило главного тренера Тамбиева от исполнения обязанностей 9 ноября. Его место занял тренер по защитникам Олег Ореховский.

В первом матче под его руководством команда обыграла петербургский СКА со счетом 2:1 в овертайме. Победную шайбу на 61-й минуте забросил Егор Римашевский.

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