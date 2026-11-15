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15 ноября, 14:30

Спорт

Заммэра Горбенко назвал самбо одним из любимых видов единоборств в России

Фото: аппарат заместителя мэра Москвы

Финал соревнований "Всероссийский день самбо" пройдет в столице 15-16 ноября. Сильнейшие спортсмены со всей страны в возрасте 12-14 лет выступят в командном и личном зачетах. Поддержать участников можно будет в Международном центре самбо по адресу Новолужнецкий проезд, дом 13. Об этом сообщили организаторы мероприятия.

"Самбо – гордость нашей страны и один из любимых видов единоборств. Его значение выходит за рамки спорта: самбо является неотъемлемой частью подготовки сотрудников силовых ведомств России. Несмотря на свою молодость, этот вид спорта активно развивается и завоевывает все большую популярность. Недавний чемпионат мира ярко продемонстрировал высокий уровень мастерства наших самбистов. Сборная России одержала уверенную победу, став сильнейшей среди 101 команды-участницы. В ее активе 18 золотых, три серебряных и четыре бронзовых медали. Финальные соревнования "Всероссийский день самбо" соберут юных талантов от 12 до 14 лет. Возможно, кто-то из этих борцов через несколько лет будет претендовать на самые высокие места на международной спортивной арене", – рассказал заместитель мэра Москвы Александр Горбенко.

Командный турнир пройдет 15 ноября. За победу поборются 16 сборных, представляющих разные регионы России. Первые встречи начнутся в 11:00.

16 ноября пройдут главные мероприятия праздника: торжественная программа, посвященная дню рождения самбо, и соревнования в личном зачете.

В день рождения самбо, 16 ноября, состоятся личные поединки и торжественная программа. Предварительная часть соревнований стартует в 10:00, официальное открытие – в 17:30. Финальные схватки начнутся в 18:00, после чего победителям вручат награды.

Посетить турнир можно бесплатно, однако требуется предварительная регистрация. Дополнительная информация и форма записи опубликованы на сайте "Московский спорт".

Дата 16 ноября имеет особое значение для самбистов. В этот день в 1938 году Всесоюзный комитет по делам физической культуры и спорта издал приказ № 633 "О развитии борьбы вольного стиля". Этот документ стал важным шагом к официальному признанию нового отечественного единоборства.

В 1947 году за ним закрепили название "самбо", которое расшифровывается как "самооборона без оружия". За прошедшие десятилетия отечественная система подготовки превратилась в известный во всем мире вид спорта. Сегодня самбо объединяет миллионы людей, сохраняет традиции российской спортивной школы и создает новые возможности для детей и молодежи.

Ранее воспитанники Центра спорта и образования "Самбо-70" взяли 10 наград на турнире "Гран-При по самбо на призы Молодой гвардии", который завершился в Международном центре самбо в Москве. В активе команды четыре золотые, три серебряные и три бронзовые медали.

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