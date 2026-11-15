Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

15 ноября, 14:02

Культура

Концерт "Россия – Китай. Дружба народов" пройдет в галерее Александра Шилова

Фото: пресс-служба департамента культуры города Москвы

В Московской государственной картинной галерее народного художника СССР Александра Шилова 18 ноября состоится концерт в рамках международного фестиваля "Россия – Китай. Дружба народов". Об этом сообщается на портале мэра и правительства столицы.

На сцене выступят учащиеся Центральной музыкальной школы – Академии исполнительского искусства, Московской государственной консерватории имени П. И. Чайковского, Российской академии музыки имени Гнесиных и Московской средней специальной музыкальной школы имени Гнесиных. Среди участников – лауреаты международных конкурсов.

Программу представит благотворительный фонд поддержки молодых талантов "Волшебство звука". В репертуар включили произведения русских и китайских композиторов. Прозвучат арии из опер Петра Чайковского "Евгений Онегин" и "Пиковая дама", темы из балета "Лебединое озеро", а также сочинения Иоганна Себастьяна Баха, Людвига ван Бетховена, Сергея Прокофьева, Дмитрия Шостаковича и Сергея Рахманинова.

Классическую часть дополнят китайские народные песни и другие вокальные произведения в исполнении иностранных студентов. Зрители также услышат сольный академический вокал, фортепианные миниатюры, струнные ансамбли и выступления на народных инструментах, таких как домра и гармонь.

Ранее дни Москвы прошли в китайском Чэнду. Они объединили деловые встречи, форум, спортивные соревнования и культурные мероприятия. В рамках программы состоялась встреча с представителями российских организаций, работающих в Китае. Ее участники обсудили поддержку соотечественников, общественные инициативы и сохранение русского языка за рубежом.

Читайте также


культурагород

Какие астрономические явления москвичи увидят в ноябре?

Сразу несколько метеорных потоков, а также суперлуние смогут увидеть жители столицы

Читать
закрыть

Что известно об издевательствах над детьми бизнесмена Сергея Иванцова?

В Сети появился ряд видеозаписей, где домашний персонал Иванцова издевается над его детьми

На одних кадрах няня заставила плачущего мальчика встать в планку на кулаках

Читать
закрыть

Почему возникает зависимость от пластических операций?

Порой людей на операции толкает и низкая самооценка

Иногда человек "подсаживается" не столько на красоту, сколько на возможность меняться

Читать
закрыть

Как устроить себе финансово выгодный отпуск в 2027 году?

Финансово выгоднее уходить отдыхать в марте, апреле, июле, августе, сентябре и декабре

Читать
закрыть

Москвичи занялись йогой во дворце в "Царицыно"

За 90 минут такой практики участники заплатили 8 тысяч рублей

Такой антураж может помочь добиться цели вести здоровый образ жизни и найти гармонию в себе

Читать
закрыть

Почему учителей увольняют за соцсети?

Воспитательницу из Оренбурга хотят уволить из-за откровенного контента

Сама воспитательница заявила о травле со стороны руководства

Читать
закрыть

Зачем президент США публично разгромил политику Зеленского?

Эксперты уверены: высказывания Трампа способствуют пониманию причин затягивания конфликта

Окружение Зеленского сейчас извлекает от продолжения боевых действий больше выгоды, чем когда-либо

Читать
закрыть

Когда теплая погода уйдет из Москвы?

"Золотая" осень закончится, когда все листья опадут с деревьев

В ночь на 20 октября при ясном небе по области подморозит от 0 до минус 3 градусов, в Москве – около 0

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика