Концерт "Россия – Китай. Дружба народов" пройдет в галерее Александра Шилова

Фото: пресс-служба департамента культуры города Москвы

В Московской государственной картинной галерее народного художника СССР Александра Шилова 18 ноября состоится концерт в рамках международного фестиваля "Россия – Китай. Дружба народов". Об этом сообщается на портале мэра и правительства столицы.

На сцене выступят учащиеся Центральной музыкальной школы – Академии исполнительского искусства, Московской государственной консерватории имени П. И. Чайковского, Российской академии музыки имени Гнесиных и Московской средней специальной музыкальной школы имени Гнесиных. Среди участников – лауреаты международных конкурсов.

Программу представит благотворительный фонд поддержки молодых талантов "Волшебство звука". В репертуар включили произведения русских и китайских композиторов. Прозвучат арии из опер Петра Чайковского "Евгений Онегин" и "Пиковая дама", темы из балета "Лебединое озеро", а также сочинения Иоганна Себастьяна Баха, Людвига ван Бетховена, Сергея Прокофьева, Дмитрия Шостаковича и Сергея Рахманинова.

Классическую часть дополнят китайские народные песни и другие вокальные произведения в исполнении иностранных студентов. Зрители также услышат сольный академический вокал, фортепианные миниатюры, струнные ансамбли и выступления на народных инструментах, таких как домра и гармонь.

Ранее дни Москвы прошли в китайском Чэнду. Они объединили деловые встречи, форум, спортивные соревнования и культурные мероприятия. В рамках программы состоялась встреча с представителями российских организаций, работающих в Китае. Ее участники обсудили поддержку соотечественников, общественные инициативы и сохранение русского языка за рубежом.

