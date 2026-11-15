На западе Москвы начали строить газорегуляторный пункт "Востряково"

Фото: пресс-служба АО "Мосгаз"

Новый газорегуляторный пункт мощностью до 140 тысяч кубометров в час возводят на западе Москвы. Объект обеспечит газом жилой район, коммунальные и промышленные предприятия, сообщает портал мэра и правительства столицы.

Газорегуляторные пункты снижают давление топлива, поступающего по магистральным трубопроводам, до уровня, необходимого для безопасной подачи потребителям.

Оборудование для нового объекта изготовили на производстве АО "Мосгаз". Контролировать работу пункта будут дистанционно из центральной диспетчерской. Для этого его оснастят запорными устройствами с электроприводом и резервными кранами с механическим редуктором.

На время строительства организуют временную схему газоснабжения – проложат байпас длиной почти 200 метров и установят газорегуляторный пункт шкафного типа. Это позволит продолжить безопасную подачу газа потребителям.

Завершить работы планируют в 2027 году. В рамках проекта также заменят подводящие газопроводы и реконструируют действующие сети. Всего обновят более 300 метров коммуникаций.

Работы выполняют специалисты комплекса городского хозяйства Москвы. Строительство и модернизацию газорегуляторных пунктов проводят для повышения надежности и безопасности газоснабжения, а также создания дополнительного резерва мощности для развития городских районов.

Ранее в ТиНАО приступили к строительству газопровода высокого давления протяженностью более 4,7 километра. Трасса пройдет через Вороновское и Михайлово-Ярцевское поселения, часть работ затронет особо охраняемую природную территорию.

На участках пересечения с реками, дорогами и инженерными сетями применят технологии подземной прокладки, чтобы снизить воздействие на окружающую среду. На данный момент готовность объекта составляет 20%.

