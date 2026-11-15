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15 ноября, 11:09

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Эксперт Анисимов: охота формирует у медведей страх перед человеком

Эксперт объяснил, как охота на медведей помогает предотвращать нападения на людей

Фото: depositphotos/kyslynskyy

Регулирование численности бурых медведей с помощью охоты позволяет снизить вероятность их появления в населенных пунктах и нападений на людей. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на замминистра охраны окружающей среды Кировской области, охотоведа Дмитрия Анисимова.

По словам специалиста, именно охота формирует у животных осторожность по отношению к человеку. Если на медведей перестают охотиться, они постепенно утрачивают страх перед людьми. Этот процесс, как отметил Анисимов, занимает несколько десятилетий.

Эксперт подчеркнул, что речь не идет о массовом уничтожении животных. Необходимо поддерживать численность популяции в допустимых пределах и при их превышении постепенно сокращать ее. Для этого, по мнению охотоведа, достаточно действующих региональных квот на добычу медведей.

При этом полностью отказываться от присутствия этих животных в регионе не следует. Анисимов отметил, что Кировская область не должна оставаться без медведей, однако их количество необходимо контролировать.

Ранее в Сахалинской области охотники за 2026 год ликвидировали 151 медведя, представлявшего опасность для людей. Это стало самым высоким показателем за последние десять лет. При этом общая численность хищников на Сахалине и Курильских островах практически не изменилась и составляет 4 278 особей.

Специалисты связывают участившиеся выходы животных к людям с нехваткой естественного корма, доступностью свалок и подкормкой хищников местными жителями.

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