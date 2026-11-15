Рособрнадзор опубликует модели ЕГЭ 2028 года в ноябре

Фото: Агентство "Москва"/Василий Кузьмиченок

Рособрнадзор планирует в ноябре опубликовать модели единого государственного экзамена (ЕГЭ) 2028 года. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

"В ноябре этого года для общественно-профессионального обсуждения также планируется опубликовать модели будущего экзамена – 2028 года, чтобы выпускники и учителя могли заранее ознакомиться с корректировками в экзаменах и максимально эффективно подготовиться к его сдаче", – подчеркивается в сообщении.

Основной период ЕГЭ-2027 пройдет с 1 июня по 9 июля.

Итоговое сочинение 11-классники и экстерны напишут 2 декабря. Заявления принимают до 18 ноября – за две недели до проведения. Почти 70% заявлений на итоговое сочинение подаются через "Госуслуги".

Ранее стало известно, что проведение ЕГЭ полностью переведут на отечественное программное обеспечение в 2027 году. 34 субъекта РФ в рамках последней экзаменационной кампании в разных форматах попробовали работать с использованием операционной системы Linux.

