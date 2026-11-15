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15 ноября, 08:41

Политика

ВС РФ поразили электроподстанцию в Ровенской области, обеспечивающую логистику ВСУ

Фото: MAX/"Минобороны России"

Российские военные нанесли удар по электроподстанции в Ровенской области Украины, которая обеспечивает работу логистических центров ВСУ. Об этом сообщили в Минобороны России.

Объект находится в населенном пункте Великие Межиричи и обеспечивает работу логистических центров, используемых украинскими военными для хранения имущества.

Минувшей ночью российские силы также атаковали объекты энергетики, портовой и железнодорожной инфраструктуры, а также морские суда, задействованные в доставке военных грузов на Украину.

В порту "Черноморск" Одесской области были поражены паромный терминал, управление порта и электроподстанция. По данным Минобороны, эти объекты обеспечивали разгрузку и хранение военных грузов, доставляемых на Украину.

Кроме того, российские военные нанесли удар по сухогрузу, следовавшему в порт "Одесса" с военными грузами и товарами двойного назначения для ВСУ.

Также в районе железнодорожной станции Матвеевка в Запорожской области беспилотниками поразили два локомотива, которые, по данным ведомства, использовались для перевозки грузов в интересах украинских военных.

Ранее Минобороны России сообщило о поражении подстанции напряжением 330 киловольт на территории Украины. Удар по объекту нанесли беспилотники "Герань".

Кроме того, российские военные поразили железнодорожные локомотивы, пункт ремонта техники ВСУ и здание логистического центра, использовавшегося для обеспечения украинских вооруженных формирований. Результативность атак, по данным ведомства, подтвердили средства объективного контроля.

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