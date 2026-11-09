ВС РФ поразили подстанцию, локомотивы и пункт ремонта техники ВСУ

Фото: MAX/"Минобороны России"

Российские военные поразили подстанцию напряжением 330 киловольт, железнодорожные локомотивы и пункт ремонта техники Вооруженных сил Украины, сообщила пресс-служба Минобороны РФ.

Уточняется, что удары были нанесены беспилотниками "Герань". Кроме того, оказалось поражено здание логистического центра, которое использовалось для обеспечения украинских вооруженных формирований. Результативность ударов подтвердили средства объективного контроля.

Ранее в Киеве было поражено промышленное предприятие ООО "Меридиан" имени С. П. Королева, где производят оперативно-тактические и крылатые ракеты "Фламинго". Также в украинской столице был поражен автодорожный мост "Северный".

До этого российские военнослужащие нанесли удар по электроподстанции в районе украинских Сум. Боевой вылет выполняла оперативно-тактическая авиация Воздушно-космических сил. Применялись авиационные бомбы ФАБ-500 с универсальным модулем планирования и коррекции.

