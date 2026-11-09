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09 ноября, 12:17

Происшествия

Полиция раскрыла серию краж кофе из сетевых магазинов в центре Москвы

Видео: MAX/"Петровка, 38"

Полицейские раскрыли серию краж кофе из сетевых магазинов в центре Москвы и задержали подозреваемого. Об этом сообщила пресс-служба столичного главка МВД РФ.

По данным ведомства, в ходе инвентаризации представители торговых сетей на Малой Сухаревской площади, проспекте Мира, улице Большой Молчановке, а также в Ананьевском и Протопоповском переулках зафиксировали недостачу. Общий ущерб составил более 62 000 рублей.

В результате удалось выяснить, что злоумышленник брал товар с витрины и скрывался, не оплачивая покупку. 32-летний ранее судимый мужчина был задержан на улице Сретенке. По его словам, он похитил 33 килограмма кофе и 10 упаковок сухого молока, которые планировал употребить сам.

По данному факту возбуждены уголовные дела по статье о краже.

Ранее полицейские в Москве задержали 52-летнюю жительницу Новгородской области за кражу 155 мерных золотых слитков. Пока хозяйка квартиры отсутствовала, уборщица открывала сейф и похищала слитки. Общий ущерб превысил миллион рублей.

Столичные полицейские задержали сисадмина за кражу техники на 2 млн рублей

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