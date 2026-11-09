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09 ноября, 11:56

Город

Столичная "Система-112" приняла более 6 млн вызовов с начала года

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Более 6 миллионов вызовов приняла столичная "Система-112" с начала года. Об этом сообщила пресс-служба комплекса городского хозяйства Москвы в MAX.

Как отметил заместитель мэра по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков, чаще всего жителям требовалась скорая медицинская помощь, таких сообщений поступило более 1,4 миллиона. Он добавил, что ежедневно на дежурство выходят до 125 специалистов.

"На сегодняшний день "Система-112" является одной из самых эффективных городских структур, ее слаженная работа очень важна для полноценного функционирования столицы. Служба востребована жителями", – добавил заммэра.

В комплексе городского хозяйства уточнили, что процесс приема и обработки поступающих данных полностью автоматизирован. В частности, оператор менее чем за 1,5 минуты выясняет суть обращения, проводит необходимую консультацию, а затем оперативно направляет на место городские и экстренные службы.

Жителям напомнили, что обратиться за помощью можно не только позвонив на номер 112, но и отправив на него СМС-сообщение, что удобно для людей с нарушениями слуха и речи. Система взаимодействует с более чем 200 экстренными и аварийными службами столицы, а также аналогичными системами Московской и Калужской областей, навигационной спутниковой системой ГЛОНАСС.

Ранее сообщалось, что за первый квартал текущего года экипажи Московского авиационного центра (МАЦ) спасли 136 человек. В частности, с января по март специалисты смогли доставить в больницы 22 пострадавших при ЧП, а также соматических пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями.

Бирюков подчеркнул, что аналогов МАЦ нет ни в одном регионе России. Специалисты быстро эвакуируют пострадавших в авариях, тушат пожары, госпитализируют больных.

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