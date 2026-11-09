Автомобиль протаранил двери гостиницы в "Москва-Сити"

Фото: телеграм-канал SHOT

Автомобиль въехал в карусельную дверь "Novotel Москва-Сити", после чего водитель вышел и станцевал лезгинку. Об этом сообщается в канале издания "Подъем" в МАХ.

Как рассказали в гостинице, в результате охранник упал и "немножко" пострадал.

"Это было в вечернее время. Человек просто в неадекватном состоянии приехал к нам на машине. Он даже не был нашим гостем", – говорится в сообщении.

В Novotel также отметили, что водителя задержать не удалось, однако информация была передана правоохранителям.

Ранее водитель на автомобиле Renault въехал в здание магазина в подмосковной Истре. По данным регионального управления МВД, на Московской улице автомобилист не справился с управлением. В результате аварии пострадал один из покупателей: он получил травмы и был доставлен в медучреждение.

