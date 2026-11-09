Радио "Судного дня" передало в эфир два сообщения

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Радиостанция УВБ-76, известная как радио "Судного дня" или "Жужжалка", вышла в эфир с двумя новыми посланиями. Об этом сообщил телеграм-канал "УВБ-76 эфир", отслеживающий ее активность.

Первый сигнал передавался в 11:02 по московскому времени. Тогда в эфире можно было услышать слово "зевосторг". Второе послание "злocлoвьe" прозвучало в 11:42.

До этого радиостанция проявляла активность 5 ноября. Тогда в 11:15 по московскому времени прозвучало сообщение "подпухлый", а в 11:32 передавалось слово "миля".

"Жужжалка" получила свое название из-за гудящих звуков, которые проигрываются в эфире. Иногда они прерываются, и вместо них можно услышать слова на русском языке.

