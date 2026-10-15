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15 октября, 15:59

Технологии

Радиостанция "Судного дня" передала сигналы "нокдаун", "сульфосоль" и "хрупоткач"

Фото: 123RF.com/rastkobelic

В эфире радиостанции "Судного дня" 15 октября прозвучали три сообщения. Об этом говорится в телеграм-канале "УВБ-76 эфир", который отслеживает активность радиостанции.

Первое сообщение было двойным. Его зафиксировали в 13:24 по московскому времени: радио передало слова "мнемосхема" и "хрупоткач". Второе сообщение – "сульфосоль" – прозвучало в 13:49. Третий двойной сигнал зафиксировали в 14:41, когда в эфире были "нокдаун" и "рогожа".

Накануне, 14 октября, радиостанция также вышла в эфир с зашифрованным посланием. В 15:20 прозвучало слово "закопунш".

До этого радио передало сообщение "пробоина". Его зарегистрировали 9 октября в 15:38.

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