Радиостанция "Судного дня" передала в эфир слово "закопунш"

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Радиостанция УВБ-76, известная как радиостанция "Судного дня", вышла в эфир с новым зашифрованным посланием. Об этом сообщил телеграм-канал "УВБ-76 логи", отслеживающий активность станции.

По его данным, 14 октября в 15:20 по московскому времени в эфире прозвучало слово "закопунш".

Ранее, 9 октября, в эфире радиостанции прозвучало слово "пробоина". Кроме того, 8 октября были зафиксированы сообщения "мнительный" и "купол", а также слова "изъятие" и "цензодолл".

Помимо этого, можно было разобрать слова "акушерка" и "метиленовый".

