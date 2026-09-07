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07 сентября, 18:07

Технологии

Радиостанция "Судного дня" передала сигнал "героический"

Фото: 123RF.com/bignai

УВБ-76, известная как радио "Судного дня", впервые за четыре дня передала в эфир слово "героический". Об этом стало известно из телеграм-канала "УВБ-76 логи", который отслеживает активность радиостанции.

"НЖТИ 80955 ГЕРОИЧЕСКИЙ 3168 7764", – прозвучало в сообщении.

Расшифровать точное содержание сигнала невозможно. По версии РЕН ТВ, он может быть предназначен для какой-либо из российских воинских частей и содержать секретное указание командования.

Сообщения УВБ-76, как утверждается, защищены от вмешательства хакеров и не могут быть расшифрованы без знания кодового ключа. Радиостанция используется российскими военными и спецслужбами с 1975 года. При этом существуют предположения, что она может быть связана со структурами, отвечающими за ядерные вооружения России.

Ранее сообщалось, что радио "Судного дня" 3 сентября передало первое сообщение за месяц. В эфире прозвучали два слова – "бабкин" и "органичный".

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