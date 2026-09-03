Радиостанция "Судного дня" передала первое сообщение за сентябрь

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В эфире радиостанции УВБ-76, известной как радио "Судного дня", прозвучало двойное сообщение. Об этом стало известно из телеграм-канала "УВБ-76 логи", который отслеживает активность радиостанции.

Сигнал зафиксировали в 11:32. В сообщении были переданы два слова – "бабкин" и "органичный".

УВБ-76 – военная коротковолновая радиостанция, работающая с 1970-х. Большую часть времени в ее эфире звучит повторяющийся жужжащий сигнал, из-за которого станцию также называют "жужжалкой".

Ранее УВБ-76 передавала сообщения 27 августа с 06:57 до 14:31. Всего прозвучало 19 слов, среди них были и существующие, и те, которых нет в словарях, – "скипократ", "стыкодуст", "махокран", "ввозоруль" и "бунтолет".