Путин заявил об отсутствии "сборов" взносов с российского бизнеса

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Взносы российских компаний в бюджет составили сотни миллиардов рублей и делались исключительно по желанию самих бизнесменов. Никаких "сборов" не было, заявил Владимир Путин на пленарной сессии Восточного экономического форума (ВЭФ).

"Я протестую, сборов нет, есть добровольные взносы. Это разные вещи абсолютно", – подчеркнул глава государства.

По словам Путина, инициатива исходила от представителей российского бизнеса, с которыми он встречался. Предприниматели предложили внести определенный вклад в развитие экономики страны, после чего средства стали поступать непосредственно на счет Минфина.

В ведомстве, как отметил президент, эти деньги распределяют прежде всего на социальные нужды. Точный объем поступлений, по его словам, сможет назвать министр финансов Антон Силуанов, однако речь идет о сотнях миллиардов рублей.

"Хочу поблагодарить бизнес России, в том числе и сидящих здесь коллег, за эту инициативу", – подытожил российский лидер.

Ранее глава государства заявил, что необходимо убрать бюрократические барьеры для бизнеса на Дальнем Востоке и в Арктике. Он подчеркнул, что меры поддержки не должны вступать в противоречие.

Восточный экономический форум проходит во Владивостоке с 1 по 4 сентября. В этом году в нем участвуют представители 75 стран, среди которых Китай, Индия, ОАЭ, Япония и Бангладеш.