В Новосибирске возбудили дело после нападения мальчика с перцовым баллончиком на девочку

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В Новосибирске возбудили уголовное дело после того, как на детской площадке мальчик распылил перцовый баллончик в лицо девочке, сообщили в СУ СК по региону.

По данным ведомства, компания знакомых подростков в возрасте от 13 до 15 лет общалась на площадке. В какой-то момент один из мальчиков начал оскорблять девочек, а потерпевшая заступилась за подруг. Тогда он достал баллончик и брызнул ей в лицо.

Следствие идет по статье "Хулиганство". В ведомстве также опровергли информацию, появившуюся в местных СМИ, согласно которой девочке и ее семье поступали угрозы.

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил доложить о ходе расследования уголовного дела.

Ранее в Москве был задержан 16-летний подросток, напавший на 30-летнего пассажира метро. По данным следствия, он сам затеял словесную перепалку, после чего нанес оппоненту несколько ударов. Пострадавшему своевременно оказали помощь. Суд избрал для несовершеннолетнего меру пресечения – подписку о невыезде и надлежащем поведении.

