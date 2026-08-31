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31 августа, 12:59

Происшествия

Полицейские пресекли действия юного зацепера в столичном метро

Видео: MAX/"Петровка, 38"

Сотрудники УВД на Московском метрополитене пресекли опасные действия 14-летнего школьника на станции "Марьино" Люблинско-Дмитровской линии. Об этом сообщила пресс-служба столичного главка МВД России.

По данным ведомства, подросток встал на подножку вагона в момент отправления поезда. Машинист состава заметил нарушителя и применил экстренное торможение. Подросток спрыгнул с состава и попытался скрыться, однако вскоре был установлен полицейскими.

В отношении матери подростка составлен административный протокол о неисполнении родительских обязанностей по воспитанию. С самим мальчиком проведена профилактическая беседа о смертельной опасности зацепинга и правилах поведения на объектах транспорта.

Ранее пьяный молодой человек прокатился на хвостовой части вагона поезда в метро. Станция, на которой произошел инцидент, не называлась. Мужчину планировалось привлечь к административной ответственности, за умышленное неисполнение требований транспортной безопасности ему грозил штраф в размере 20–30 тысяч рублей.

В московском метро задержали 11-летнего мальчика, прокатившегося на сцепке вагонов

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