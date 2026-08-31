Четыре человека пострадали при атаке БПЛА на Свердловскую область

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Четыре человека пострадали в результате атаки вражеских беспилотников на Свердловскую область. Об этом сообщил губернатор Денис Паслер в MAX.

По данным регионального Минздрава, у двоих осколочные ранения от разбитых стекол, им оказывается необходимая помощь, пострадавшие находятся под наблюдением врачей. Еще двое получили отравление продуктами горения легкой степени, от госпитализации отказались.

Кроме того, повреждения в результате атаки получили три многоквартирных дома, жертв нет. По словам Паслера, в случае необходимости жильцам домов готовы оказать помощь психологи, на месте дежурит бригада скорой помощи.

"Сейчас здания проверяют специалисты, все жильцы эвакуированы. На местах работают 37 единиц техники, 115 человек. Горения нет ни на одном из пострадавших объектов, из повреждений в основном выбитые стекла", – добавил он.

Жителей временно размещают в школах № 156 и 131. ПВР будет развернут в культурном центре "Елизаветинский". Губернатор поручил муниципалитету обеспечить эвакуированных горячим питанием, водой и спальными местами.

"Многоквартирные дома мы восстановим в кратчайшие сроки, как это было в прошлый раз", – заявил Паслер.

Также обломки одного беспилотника упали за территорией логистического центра. Эвакуация из объекта была проведена заблаговременно, пострадавших нет, заключил он.

Вооруженные силы Украины атаковали Свердловскую область 31 августа. В результате атаки были зафиксированы возгорания. По словам Паслера, в работу были приведены все экстренные службы.