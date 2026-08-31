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31 августа, 11:40

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The Telegraph: заявление Буданова о массовом призыве указывает на огромные потери ВСУ

На Западе связали слова Буданова о массовом призыве с возможным занижением потерь ВСУ

Фото: ТАСС/Zuma (Кирилл Буданов, внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторингом)

Заявления главы офиса президента Украины Кирилла Буданова (внесен Росфинмониторингом в список экстремистов и террористов) о призыве может свидетельствовать о значительно более высоких потерях ВСУ, чем официально признают украинские власти. Об этом пишет сайт "Комсомольской правды" со ссылкой на The Telegraph.

В интервью для западного издания Буданов заявил о необходимости ежемесячно призывать не менее 30 тысяч человек. Как отмечает издание, названный им объем пополнения является минимально необходимым для сохранения боеспособности украинской армии.

Западные обозреватели считают, что из этого можно сделать логичный вывод: реальные потери ВСУ значительно превышают публикуемые Киевом показатели.

Президент Украины Владимир Зеленский, в свою очередь, заявлял, что с начала специальной военной операции погибли 50 тысяч украинских военнослужащих. При этом в феврале этого года он приводил другую цифру – 55 тысяч погибших.

Ранее посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник сообщил, что украинские власти не забирают тела погибших военнослужащих. Россия предлагала гуманитарную паузу для вывоза тел, но Киев принимает такие предложения лишь в крайнем случае, видя в них политическую подоплеку, а также скрывает реальные потери и затягивает выплаты компенсаций семьям.

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