Овечке породы уэссан на "Городской ферме" дали имя Ириска

Фото: пресс-служба ВДНХ

Маленькую овечку породы уэссан, которая родилась в июне на "Городской ферме" ВДНХ, назвали Ириской. Имя выбрали участники опроса на платформе "Активный гражданин – детям", оно набрало 33% голосов, сообщили на портале мэра и правительства столицы.

Рыжевато-карамельный окрас малышки стал одной из причин, по которой ей подошло именно это имя. Для уэссанов такой цвет шерсти нетипичен, представители породы чаще бывают черными. Кроме Ириски, юным москвичам предлагали варианты Булочка, Мия, Забава и Малышка.

Ириска уже осваивается на ферме, проявляет любопытство к окружающему миру и отличается спокойным нравом. Недавно она попробовала первое взрослое угощение – свежее сено. Увидеть Ириску можно на "Городской ферме" ВДНХ. Она находится в хлеву вместе со своими родителями – овечкой Пятнашкой и бараном Юлием.

Уэссанов вывели на французском острове Уэссан, где животным пришлось приспосабливаться к ветрам и скудным пастбищам. Овцы этой породы отличаются выносливостью и неприхотливостью. Они могут находиться на улице практически при любой погоде, если температура не опускается до сильных морозов.

Даже взрослые уэссаны остаются небольшими, их рост не превышает 50 сантиметров. По габаритам такие овцы сопоставимы с маленькой собакой, например пуделем. Их отличает густая мягкая шерсть.

Ранее на платформе "Активный гражданин – детям" выбрали имя детенышу мексиканской двухцветной змеи, родившемуся в конце мая в Московском зоопарке. Его назвали Тео. Появление малыша на свет стало значимым событием, так как этот вид крайне редко размножается в неволе.