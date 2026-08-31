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31 августа, 08:45

Общество

Почти 70% от нормы осадков выпало в Москве за лето 2026 года

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Почти 70% от положенного объема осадков выпало в Москве за лето 2026 года. Об этом в своем телеграм-канале сообщил ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.

"Уходящее лето в Москве оказалось относительно умеренным и с недобором положенных за сезон осадков. В целом сезон не оправдал ожиданий устойчивого тепла. Главной его особенностью стала крайняя нестабильность: жаркие дни сменялись резкими похолоданиями, а дожди распределялись крайне неравномерно", – отметил специалист.

По словам синоптика, на опорной столичной метеостанции ВДНХ за сезон зафиксировали 164 миллиметра дождей, что составило 68% от нормы. Средняя температура воздуха при этом оказалась близка к многолетним значениям, превысив их на символические 0,6 градуса.

В последний день лета, 31 августа, в столице ожидаются переменная облачность и местами небольшой дождь. Днем воздух в городе прогреется до 22–24 градусов, а в Подмосковье – до 19–24 градусов. Скорость юго-западного ветра составит 5–10 метров в секунду, атмосферное давление установится на отметке в 750 миллиметров ртутного столба.

До 26 градусов ожидается в Москве 31 августа

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