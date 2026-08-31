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31 августа, 06:55

Происшествия

Британская полиция арестовала 169 человек на карибском карнавале в Лондоне

Фото: depositphotos/jovannig

Полиция Лондона арестовала 169 человек в первый день карибского карнавала в районе Ноттинг-Хилл. Об этом сообщает газета Standard со ссылкой на Скотленд-Ярд.

Аресты были произведены по подозрению в хранении наркотиков и оружия, а также в нападениях и сексуальных преступлениях, уточнили в полиции. В прошлом году за 2 дня проведения карнавала полиция Лондона задержала более 420 человек.

Ранее в кантоне Аргау на севере Швейцарии произошла стрельба, в результате которой один человек погиб и пятеро получили ранения. Инцидент случился на ночной вечеринке в городе Арау. По предварительным данным, злоумышленник открыл огонь по толпе.

Еще один инцидент произошел во французском городе Кан, где водитель преднамеренно въехал в толпу людей напротив железнодорожной станции. Погиб по меньшей мере один человек, еще 10 получили травмы. Задержанный водитель, по информации СМИ, является выходцем из России.

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