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02:59

Политика

КСИР заявил об уничтожении инфраструктуры на двух авиабазах США в Иордании

Фото: ТАСС/EPA/ABIR SULTAN

Корпус стражей исламской революции (КСИР) сообщил, что уничтожил места дислокации истребителей и инфраструктуру технического обслуживания на двух авиабазах США в Иордании. Об этом сообщает издание Press TV.

Удары были нанесены по авиабазе короля Хусейна и авиабазе Аль-Азрак. Подробности о масштабе разрушений и возможных потерях пока не приводятся.

В свою очередь, агентство Reuters со ссылкой на правительство Иордании передает, что войскам королевства удалось перехватить восемь ракет, которые вошли в воздушное пространство страны.

В ночь на 31 августа серия взрывов прогремела на иранском острове Ларак. По информации СМИ, американские войска нанесли удары по двум ракетным установкам Ирана. В результате два человека погибли, еще столько же пострадали.

В КСИР пообещали ответить на очередной агрессивный акт нападения со стороны США и Израиля. Вскоре после этого Иран начал наносить удары по американским военным, размещенным в Иордании.

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