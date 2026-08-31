Аэропорт Внуково закрыт на прием и выпуск авиарейсов

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Столичный аэропорт Внуково полностью закрыт на прием и выпуск воздушных судов. Об этом сообщает пресс-служба Росавиации.

В ведомстве подчеркнули, что ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов.

Ранее во Внуково принимали и отправляли авиарейсы по согласованию с соответствующими органами.

Аналогичные ограничения также вводились в указанном аэропорту утром 30 августа на фоне угрозы БПЛА в столичном регионе. В тот день на подлете к Москве было сбито 18 беспилотников.